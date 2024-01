Rimini, la morte di “Alce”, storico titolare del bagno 13: fino a 90 anni sempre in spiaggia con i clienti

«Hai lasciato l’azzurro del mare, per l’azzurro del cielo». Sono le parole che i figli Giorgio, Giliola e Paola hanno lasciato in ricordo del loro padre, Alcide Perazzini, detto “Alce”, che è morto all’età di 95 anni. Si tratta di uno dei bagnini storici della Riviera che ormai da più di 50 anni aveva rilevato lo stabilimento balneare numero 13, in zona sud, sul lungo mare Tintori di Marina centro. Alcide viveva il suo lavoro come una grande passione, tanto che fino ai 90 anni non rinunciava ad andare in spiaggia per accogliere i tanti, tantissimi clienti, riminesi e non, che riempivano il suo stabilimento. Perazzini prima di diventare titolare del Bagno 13 era partito con i bambini alle Colonie negli anni Cinquanta e poi si era dedicato al salvataggio e aveva fatto anche il bagnino alle dipendenze di una struttura alberghiera sempre in zona Marina centro. Poi lo stabilimento che aveva portato avanti per tantissimi anni mantenendo gli occhiali da sole, il sorriso, la capacità di accogliere le persone e di farle tornare. Anni in cui è diventato uno dei punti di riferimento della spiaggia di Rimini, che ha frequentato per decenni, affiancando verso la fine il figlio Giorgio a cui aveva dato le redini dello stabilimento. Senza però, come detto, abbandonare del tutto il suo bagno.