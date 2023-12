Rimini, la moglie prende una multa. Il marito cerca di ucciderla a coltellate

Scopre che la moglie ha preso una multa, prima cerca di colpirla con un pugno e poi minaccia di ucciderla a coltellate. Salvata dal cognato. è stato l’ultimo atto di una lunga e turbolenta vicenda coniugale che ora vede una donna e i suoi figli ospiti di una casa protetta, mentre il marito è stato allontanato dal tetto coniugale, colpito dal divieto di avvicinamento e tenuto sotto controllo con il braccialetto elettronico come deciso dal giudice Vinicio Cantarini.

Ennesimo Codice rosso

Il marito violento lo era già in Albania, e una volta attraversato l’Adriatico il suo stile di vita non è cambiato. Anzi, se possibile, si è fatto ancora più duro a causa sempre della smodata consumazione di bevande alcoliche. Lei però, ha raccontato nella denuncia, non si era mai presentata al pronto soccorso e aveva sempre deciso di non denunciarlo per non mandare in frantumi la famiglia. Eppure, stando al suo raccolto, il 39enne con cadenza quasi automatica, ogni dieci giorni, l’aggrediva verbalmente e fisicamente. «Se mi denunci o torni in Albania, ti picchio, stupro tua mamma e tua sorella, poi ti ammazzo». Sono alcune delle minacce verbali alternate a quelle fisiche come il lancio di bicchieri (una volta è stata colpita in pieno viso) o gli schiaffi in viso. Situazioni che in un paio di occasioni ha temuto finissero in malo modo quando il marito le ha messo la mani attorno al collo mimando lo strangolamento.

L’epilogo

L’ultimo grave episodio lo scorso 9 dicembre. Saputa della contravvenzione presa dalla consorte, ancora sotto i fumi dei cinque litri di vino bevuti tra la sera e la mattina, ha completamente perso la ragione, Prima ha cercato di colpirla con un pugno in faccia che lei è riuscita a schivare. Questa volta però non si è arreso subito, e ha brandito un coltello che ha iniziato ad agitarle davanti agli occhi. Fortunatamente questa volta uno dei tanti parenti del marito con cui convivono si è schierato dalla sua parte e l’ha messa in salavo. Pochi minuti dopo in casa hanno fatto capolino i carabinieri. A loro ha raccontato come il marito la minacciasse di toglierle i figli: per farlo la riprendeva con il telefonino ogni qualvolta lei cercava di reagire alle sue prepotenze.