Sirotti, quando è sbarcato in Australia?

«Appena ho terminato il percorso universitario a Bologna, incentrato sulle “Relazioni internazionali”. Era il 2009, quando sono partito per un viaggio e 15 anni dopo sono ancora qua. A dirla tutta, dovevo recarmi a Londra per iniziare un master ma non sono mai arrivato. Mi stanno ancora aspettando».