Rimini, la madre dopo l’incidente: “Grazie agli angeli che hanno tolto le nostre ragazze dalle lamiere”

«Le nostre figlie sono state protette da angeli custodi in cielo e anche sulla terra». La madre di una delle 15enni che sabato sera è stata coinvolta nello scontro frontale con la Bmw all’incrocio tra via Marecchiese e via Trasversale Marecchia vuole condividere il senso di gratitudine verso le persone che sono state vicine ai quattro ragazzi a bordo della Panda, dando loro, letteralmente e metaforicamente, una mano in un momento traumatico. Alla guida della Panda, inoltre, c’era suo figlio di 19 anni, il fratello di una delle pallavoliste rimaste ferite.

A distanza di un paio di giorni, la mamma dei due giovani ha raccolto il coraggio di tornare con la mente agli attimi scioccanti in cui si è trovata la figlia 15enne e le sue amiche del cuore distese sull’asfalto. Non abbandonate a loro stesse, per fortuna, ma circondate da persone che le hanno soccorse avvolgendole nelle coperte, tenendo loro la mano nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, e soprattutto «estraendole dall’auto che aveva iniziato a “fumare”». «Abbiamo avuto molta solidarietà dalle persone del posto, tutti si sono prodigati, chi è sceso in strada uscendo di casa, chi li ha soccorsi scendendo dalle auto che sono passate di lì dopo l’incidente, come i ragazzi che hanno aiutato mio figlio a tirare fuori le due ragazze, che erano sedute dietro, dalle lamiere dell’automobile. Il primo pensiero di mio figlio e di chi era presente è stato quello di farle uscire, di metterle in sicurezza fuori dalla macchina che si stava surriscaldando. Più ci penso e più mi sembra l’apocalisse».

Un momento terribile

Una volta che le ragazze, tutte coscienti, si trovavano in strada, «alcuni residenti hanno portato giù delle coperte per farle stare al caldo. Quando io sono arrivata sul posto, ancora prima dell’ambulanza, erano tutti lì, ho visto la gente che teneva le mani ai miei figli ed è stato come addolcire per un attimo un momento terribile che dobbiamo ancora tutti metabolizzare». «Penso - aggiunge - che ci siano stati angeli custodi dall’alto che hanno protetto i nostri figli, ma anche degli angeli terreni. Le persone buone esistono». Per fortuna, tutte le ragazze, compresa la 15enne ricoverata al Bufalini, se la caveranno e potranno, un giorno, ripensare all’incidente come a un brutto ricordo. «Sono ragazze che si conoscono da quando facevano le elementari, aver vissuto insieme quel fatto traumatico ha reso tutto ancora più scioccante. Oggi, però, voglio ringraziare chi quella sera ha teso loro una mano».