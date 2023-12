Rimini, la Latteria ammaina bandiera: «I bisognosi qui non vengono»

Ci ha messo tutto il suo impegno Migen Disha, gestore della latteria di via Dario Campana. Ha cercato di sponsorizzare l’iniziativa avvalendosi di pagine social, gruppi Facebook, e persino del passaparola. Ma il suo tentativo di offrire supporto ai bisognosi si è rivelato un fiasco totale. «In questi mesi non è venuto nessuno - spiega il giovane imprenditore -. Chiedere aiuto, per molti, è motivo di vergogna».

L’idea balenata nella mente del lattaio sarebbe andata a beneficio di tutti coloro che si fossero trovati in difficoltà con la spesa. Disha, dalla sua, ci avrebbe messo gli avanzi del negozio. «Qui da me si produce molto spreco - diceva il 30enne qualche mese fa -. Un alimentari ha sempre qualcosa da dare. E io preferisco regalarlo a chi fa fatica». Ma di persone realmente in difficoltà, Disha ne avrebbe incontrate davvero poche. «Mi sono adoperato con ogni mezzo, ho persino affisso un cartello fuori dal negozio - ha spiegato -. Quei pochi che sono venuti non avevano realmente bisogno». Chi ha bussato alla porta della sua attività, rivela, non si accontentava degli scarti: cartoni di latte, pane, formaggi, frutta. Avanzava pretese. «Due o tre persone sono arrivate a chiedermi birra, rifiutando gli scarti del giorno - chiarisce -. Sono abbastanza demoralizzato».

Sul reale motivo per cui i bisognosi non si presentano alla latteria, lui ha un’idea precisa. «Chi ha realmente bisogno di aiuto si vergogna a chiederlo. Le persone temono di essere riconosciute». Per quanto ci abbia provato, Disha è sicuro che un’iniziativa come la sua, in una piccola realtà come quella di via Dario Campana, faticherà ad attecchire. «Se il mio fosse un punto vendita anonimo e la latteria non fosse conosciuta - sottolinea -, chi è in difficoltà non avrebbe problemi a presentarsi». Eppure, allo stato attuale, di persone realmente bisognose neanche l’ombra.