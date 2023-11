Rimini, la ginnastica al mare continua in autunno e in inverno

Continuano anche in autunno le opportunità per praticare attività sportive all’aria aperta, perché a Rimini ogni stagione è sempre giusta per fare sport e movimento. Con la spiaggia e il nuovo Parco del mare punteggiato dalle stazioni allenanti, i parchi, spesso attrezzati con percorsi vita, e il verde cittadino, a Rimini sono sempre più frequentati gli ampi spazi per rigenerarsi all’aria aperta passeggiando o praticando qualsiasi tipo di sport, senza dimenticare gli oltre 135 chilometri di piste ciclabili, che fanno della città un paradiso per i ciclisti e per chi ama l’attività fisica in genere.

Lungo il Parco del Mare, il nuovo lungomare pedonalizzato e naturalizzato, sono presenti spazi verdi, aree fitness e giochi per bambini. Qui si può correre, camminare, andare in bicicletta, allenarsi nelle isole fitness attrezzate e perfino giocare a basket nel Rimini Beach Court, il coloratissimo playground che coniuga sport e riqualificazione urbana, 365 giorni all’anno.

Anche la spiaggia non chiude mai. Al Bagno 26 di Marina Centro ci si continua ad allenare all’aperto anche in autunno e in inverno, sia liberamente sia sotto la guida di personal trainer.

Nell’area sport attrezzata del Bagno l’accesso è libero, tutti i giorni, dalle 8.00 alle 19.00. Si possono inoltre prenotare i campi da beach volley e partecipare a lezioni di Yoga o attività sportive guidate, su prenotazione, per praticare l’allenamento funzionale personalizzato sia one to one, sia in piccoli gruppi, da lunedì a venerdì. Inoltre, ogni sabato alle ore 9 viene proposto il Run Training, l’allenamento specifico per la corsa. Quando il meteo non è favorevole l’attività continua nella struttura igloo. Sabato 25 novembre alle 9.30 è possibile partecipare all’Open Day - Stretching e Mobility per la salute della schiena. Per chi ama camminare il mercoledì sera alle 18:30 parte la Walk on the beach. Sabato 11 novembre parte invece “Sport & Cultura”, una camminata di circa 7 Km che attraversa la città con tappe ai monumenti della Rimini Rinascimentale.

Sempre sul Lungomare, con accesso dal Parco del Mare, è possibile anche praticare il Padel, grazie alla presenza di diversi campi da Padel panoramici. Al Sun Padel Rimini c’è la possibilità di noleggiare tutta l’attrezzatura (Info: www.facebook.com/sunpadelrimini) e al CircoloPadelRimini, in zona porto, accanto al Circolo tennis, si può giocare anche al chiuso durante l’inverno e richiedere lezioni singole o di gruppo (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23. Info: www.facebook.com/padelrimini/).

Nel polmone verde del Parco XXV Aprile (Parco Marecchia), ci si incontra ogni sabato mattina per partecipare gratuitamente a corse cronometrate di 5 km, iscrivendosi sul sito ufficiale di Marecchia Parkrun (Info: www.facebook.com/marecchiaparkrun), mentre la domenica alle ore 8.30, è possibile prenotarsi per un “allenamento” di Camminata Metabolica, un mix di marcia, boxe e danza, capace di stimolare e potenziare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare circolazione e micro-circolazione, al parco XXV Aprile, sotto il ponte di Tiberio. L’attività è riproposta anche il lunedì alle ore 18.30 al Parco del Mare, altezza Bagno 55 e il mercoledì sempre alle 18.30 nella zona verde di fronte all’ospedale lato supermercato.

Un’attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini e adatta a tutti, è il Nordic Walking. Questa disciplina, decisamente outdoor, può essere praticata dodici mesi l’anno e se si vuole praticarla in compagnia, l’associazione La Pedivella organizza uscite di Nordic Walking, il mercoledì alle 14.30 e al sabato alle ore 9.00, con corsi per apprendere la tecnica del Nordic Walking e le attività sportive collegate, o alle ore 14.30 con partenza dal Bagno 14 (www.lapedivella.com)

Benessere in movimento, invece, è una palestra a cielo aperto attiva tutto l’anno. Dal lunedì al venerdì, partendo dalla zona Celle, si può fare allenamento all’aperto abbinando, al riscaldamento e defaticamento fatto con camminata attiva, metodi di allenamento sempre differenti, anche con l’ausilio di piccoli attrezzi. Ogni partecipante ha in dotazione una cuffia ad uso personale per allenarsi con la musica e seguire le istruzioni impartite dal trainer. I percorsi possono variare fra il Parco Marecchia, il Lungofiume degli Artisti, la spiaggia passando per i vari quartieri e borghi cittadini e si può scegliere tra diversi orari. Info: www.facebook.com/people/BenEssere-In-Movimento/100063342842124/

Infine, per i più temerari, si può partecipare a Warm Inside, un percorso guidato di adattamento al freddo a cura di Fluxo che prevede incontri sulla spiaggia di Rimini san Giuliano e la possibilità di fare il bagno in mare, nei fine settimana fino ad aprile, per imparare a gestire il freddo, superare i propri limiti e scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature e riconnettersi con i ritmi della natura.

Ogni appuntamento (11, 25 novembre; 10, 23 dicembre 2023; 1, 14, 27 gennaio; 24 febbraio; 10, 23 marzo; 7 aprile 2024) prevede: meditazione, preparazione, bagno, tisana e/o caffè (www.warminside.it ).