Rimini. La figlia della donna uccisa sulla condanna a 24 anni dell’assassino: «Meritava l’ergastolo»

RIMINI. Non ha preso l’ergastolo, ma “solo” 24 anni e due mesi di carcere. Maximo Aldana De La Cruz, 55 anni, che il 19 maggio 2022, in via Dario Campana, uccise a coltellate la ex compagna Noelia Rodriguez, nove anni più giovane, ieri mattina è stato giudicato dalla Corte d’assise del Tribunale di Rimini, che dopo circa quattro ore di camera di consiglio ha emesso il verdetto.

Ad attendere che la presidente del collegio Fiorella Casadei leggesse il dispositivo, anche i figli e il nipotino dell’ennesima donna strappata alla vita da chi diceva di amarla. Anzi, di amarla troppo, tanto, come ha sottolineato ieri in aula l’avvocata difensore di Aldana De La Cruz, Paola Benfenati del foro di Bologna, da non essere in grado di accettare «quella decisione troppo brutale, troppo dura». Fatale è stato infatti quel no, quel rifiuto opposto da Noelia all’anello, all’ultima richiesta di riallacciare la relazione che lei aveva già interrotto lasciando il Perù e trasferendosi in Italia.

La decisione delle giuria, frutto di una compensazione tra le aggravanti contestate e le attenuanti richieste, non ha soddisfatto i familiari, i cari di Noelia, che hanno perso una mamma, una nonna, una sorella, un’amica.

«E’ stata uccisa una vita, doveva prendere di più. Meritava l’ergastolo, io ho perso per sempre la mia mamma, il mio nipotino la sua nonna». Lapidaria, Milagros, la 22enne figlia di Noelia, contesta la decisione della giuria, che ha evitato il carcere a vita per il peruviano, ex macellaio, che commise il secondo femminicidio del 2022. D’altronde, la richiesta della difesa, sostenuta dai sostituto procuratori Davide Ercolani e Stefano Celli, era proprio quella dell’ergastolo. E tra le aggravanti contestate, anche quella dello stalking (riconosciuta), dei motivi futili e abietti, del vincolo della stabile relazione e della crudeltà, non riconosciuta.

«Niente premeditazione»

Di fronte alla giuria, nell’arringa difensiva, la legale che ha assistito Aldana ha ripercorso la velocità degli istanti che hanno condotto all’assassinio. Il repentino cambio di scena e di intenzioni, come dall’anello si sia passati al coltello, come la stessa parente della vittima (che al momento stava pranzando nella stanza con loro) sia rimasta stordita dal modo in cui un momento si abbracciavano e quello dopo lui la stava trafiggendo col coltello.

E anche sulla lama si è concentrata l’arringa della Benfenati, che ha ribadito come quell’arnese fosse lo stesso che Aldana utilizzava nella macelleria di Milano in cui lavorava e che non era stato portato con sé a Rimini con lo scopo di piantarlo nel corpo di Noelia se avesse rifiutato l’anello che aveva in tasca.

E quando in aula la pubblica accusa ha proiettato le immagini della donna trucidata, in un lago di sangue, di quella lama insanguinata e del corpo inerme a terra, Aldana non ha alzato lo sguardo, come a voler evitare di prendere coscienza di quanto compiuto con le sue stesse mani. «E’ una persona - lo ha definito la sua legale - che non riesce a gestire la sua disperazione».

«Perché lo hai fatto?»

A verdetto emesso, di fronte a una giustizia fatta “solo a metà”, la figlia Milagros ha una domanda insoluta a cui, forse, non avrà mai risposta. «Perché lo hai fatto? Perché hai ucciso la mia mamma?». La ricerca di una spiegazione a un dolore così grande, l’interrogativo ineludibile: perché è successo?

«Vorrei dimenticare, vorrei riuscire a non pensarci - confessa, riuscendo a stento a trattenere le lacrime - ma è sempre presente. E’ sempre qui nella mia mente. Io ero in Perù quando mia mamma è stata uccisa, essere in tribunale oggi (ieri, ndr) è stato terribile, vedere quelle immagini. tremendo».

A favore dei tre figli, la giuria ha anche previsto una provvisionale di 50mila euro ciascuno e di 10mila euro per il nipote, disponendo anche l’espulsione in misura di sicurezza per Aldana.