Rimini, la Cgil: “Bus Start Romagna e corse tagliate, situazione insostenibile”

Sono ripartite le scuole e gli annessi problemi al trasporto pubblico, con la Cgil di Rimini che punta il dito su Start Romagna: “Il problema delle corse tagliate sta diventando una costante quotidiana - si legge in una nota - ma con l’inizio dell’anno scolastico la situazione si ripropone in maniera ancora più evidente, suscitando un giusto clamore mediatico. Ogni anno il sistema di trasporto pubblico si trova a fronteggiare la medesima emergenza, con pesanti ricadute su studenti e lavoratori. Non è tollerabile che la carenza di corse diventi la norma”.

“Le “colpe” di Start Romagna - continua la nota - sono evidenti. Da un lato l’organico è insufficiente a far fronte al turnover e alle assenze per malattia. Una situazione che rende ancora più difficoltoso l’accesso ai permessi per ferie e attività sindacale, poiché vengono costantemente negati per ragioni di servizio. Dall’altro lato c’è una chiara mancanza di volontà nel confrontarsi con le organizzazioni sindacali per risolvere il problema delle cancellazioni all’ultimo minuto, legato all’assenza degli autisti.

È inaccettabile che le corse in orario di punta, cruciali per il trasporto di studenti e lavoratori, vengano tagliate. Su questo punto, serve urgentemente l’apertura di un tavolo sindacale di confronto con l’azienda e le autorità competenti, con l’obiettivo di prevenire e risolvere il problema, garantendo la continuità del servizio”.