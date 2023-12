Rimini, la cena solidale per i senza tetto torna l’8 gennaio

Sembra oramai lontano il 2017, l’anno in cui, alcuni albergatori e operatori della ristorazione, con il coordinamento di Corrado Della Vista ideatore dell’iniziativa e con il contributo volontario della Croce Rossa, organizzavano la prima cena solidale a favore dei meno abbienti e dei senza tetto. Un’iniziativa che ospitò circa 200 partecipanti ai quali furono donati anche beni di prima necessità, frutto dell’opera volontaria dei cittadini riminesi.

Da quella cena nacque un appuntamento fisso, annuale, che non si è fermato nemmeno durante il buio periodo del Covid. Fu proprio durante quell’occasione che il progetto subì un incremento di volontari e cambiò il nome in cena solidale itinerante. Date le restrizioni, non fu possibile ospitare in un’unica struttura e allora, ristoratori e operati aprirono le cucine per preparare pasti e distribuirli da Nord a Sud di Rimini con l’Ausilio della Croce Rossa e dei tanti volontari.

Per il 2024, vista la grande adesione di volontari ed associazioni, il progetto ha deciso di coinvolgere anche l’amministrazione comunale.

Si tenuto un primo incontro con l’assessore alle politiche sociali, Kristian Gianfreda, la Croce Rossa Italiana di Rimini, Cisom e Explora Campus. Oltre alla tradizionale cena solidale che si terrà, come sempre, l’8 gennaio presso l’Eurhotel di Miramare, sono in previsione raccolte di beni di prima necessità presso punti vendita dislocati da Nord a Sud di Rimini.

Per la raccolta che partirà il 3 gennaio si possono portare beni alimentari di prima necessità, coperte e vestiti presso l’Hotel San Paolo di Viale Faenza 2/A. oppure chiamare allo 0541-372204 per chiedere info.

Inoltre per i ristoranti e pizzerie che vogliono aderire all’iniziativa possono telefonare allo stesso numero 0541-372204.