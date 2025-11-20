Rimini, la camminata “È per te” e l’accensione delle luci natalizie slittano a domenica 23 novembre

Si sposta a domenica 23 novembre il programma delle iniziative in centro storico inizialmente previsto per sabato 22 novembre. A causa delle previsioni meteo, infatti, slittano di 24 ore sia la camminata “È per te” sia il programma di iniziative in piazza Cavour per l’accensione delle luci di Natale previsto al termine della manifestazione simbolo di vicinanza e solidarietà alle vittime di violenza.

L’appuntamento è dunque domenica 23 novembre alle ore 16 in Piazza Cavour, con partenza alle 16.30 lungo le vie del centro storico dell’iniziativa “E’ per te”, organizzata in collaborazione con Rompi il Silenzio APS e sostenuta da Riverabanca. Il percorso attraverserà i luoghi più significativi del centro: Piazza Cavour, via Gambalunga, via Tempio Malatestiano, via IV Novembre, Piazza Tre Martiri, via Garibaldi, via Sigismondo Pandolfo Malatesta, via Soardi, Corso d’Augusto e ritorno in Piazza Cavour.

Intorno alle 17:15, l’arrivo della camminata “È per te” contro la violenza sulle donne in piazza Cavour dà il via alle celebrazioni, unendo la magia del Natale a un potente messaggio sociale: l’accensione delle luci come gesto simbolico dedicato a tutte le donne vittime di violenza, trasformando la luce delle feste in un faro di speranza per il futuro.

Dopo gli interventi istituzionali, la piazza si animerà con uno spettacolo suggestivo capace di creare l’attesa con giochi di luci e di forme, mentre nel frattempo la scena sarà popolata da artisti in costume. Uno spettacolo che raggiungerà il culmine intorno alle ore 18, quando un conto alla rovescia porterà all’accensione simultanea di 100 chilometri di luci sotto una pioggia di coriandoli sparati da otto cannoni, accompagnati da una speciale colonna sonora, dando ufficialmente il via alla stagione delle feste riminesi.