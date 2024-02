Rimini. L’uomo arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale alla figlia era già stato condannato per reati analoghi

RIMINI. Comparirà domani mattina davanti al Gip del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli per l’interrogatorio di garanzia, il riminese di 59 anni arrestato lunedì dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale aggravata ai danni della primogenita. L’uomo che sarà assistito dall’avvocato Paolo Gasperoni, già nel 2009 aveva patteggiato una condanna a 2 anni, pena sospesa, per maltrattamenti e abusi sessuali sempre sulle due figlie. Per quelle molestie iniziate nel 2005 quando le bambine avevano 3 e 6 anni il Tribunale dei Minorenni di Bologna aveva revocato all’uomo la patria potestà e messo le ragazze al sicuro in una casa famiglia dove sono state fino al compimento della maggiore età. Presente molto probabilmente anche il pubblico ministero Davide Ercolani che ha coordinato l’inchiesta.