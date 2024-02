Rimini. L’università apre le porte a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni

RIMINI. Scoprire i segreti di un bravo detective sulle tracce del Dna, cimentarsi nel laboratorio sulle conchiglie, conoscere la storia e l’insegnamento dell’Apollo 13, divertirsi con la tombola degli elementi: sono solo alcune delle tante e curiose attività con cui l’università Alma Mater in Romagna apre le porta agli studenti di domani. Debutta infatti il 17 febbrario “Unijunior Romagna”, prima edizione del nuovo format che vede un programma distribuito in tutte e quattro le sedi dell’Ateneo- Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini- apriranno le porte per accogliere ragazzi e ragazze dagli otto ai 13 anni: a loro la scelta tra ben 26 lezioni distribuite su tutto il territorio. Non solo: il programma si estende per nove sabati, dal 17 febbraio all’11 maggio, nelle aule e nei laboratori universitari delle città del multicampus romagnolo. L’iniziativa, riservata ai più piccoli e a giovani ragazze e ragazzi, è organizzata dall’Associazione culturale Leo Scienza e co-progettata con l’Università di Bologna.

Primo appuntamento quindi sabato 17 febbraio: è possibile scegliere sei lezioni tenute da docenti dell’Alma Mater, tra le 26 messe a disposizione in tutto il calendario che, per la prima volta, riunisce tutte e quattro le sedi romagnole del multicampus, includendo tante discipline. «Unijunior sarà l’occasione per approfondire i propri interessi o mettersi alla prova con attuali argomenti scientifici e umanistici tutti da scoprire», spiegano dall’Alma Mater. L’ultimo appuntamento della rassegna sarà una grande festa con gli “scienziati pazzi” di Leo Scienza. I giovani studenti potranno costruire il proprio piano di studi scegliendo tra le discipline che rispecchiano le vocazioni disciplinari e scientifiche dei campus: lezioni di astronomia, chimica, ingegneria aerospaziale, informatica e intelligenza artificiale, paleontologia, scienze biologiche, sociologia, linguistica, internet e social media e tanto altro ancora. Tutti i partecipanti riceveranno infine il proprio libretto universitario e al termine verrà rilasciato il diploma di Unijunior in occasione della festa finale. Maggiori informazioni e iscrizioni (inserire link al sito www.unijunior.it)