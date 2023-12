Rimini, l’inquilino eroe di Natale in mezzo all’incendio: “Ho staccato il gas, evitata la tragedia”

Da uno scooter dato alle fiamme è divampato un incendio che ha rischiato di ridurre in cenere e lamiere un’intera palazzina di quattro piani e 16 appartamenti. Un’autentica tragedia sfiorata che non si è rivelata tale solo grazie alla prontezza di riflessi e alla velocità nel calcolo del rischio di Fabio Betti, ingegnere di 58 anni residente nel condominio al civico 4 di via Sacco e Vanzetti, a Viserba. Qui, intorno alle 23 di giovedì sera, alcuni condomini sono stati assaliti da una persistente puzza di bruciato. Dalle finestre si vedeva del denso fumo nero salire da basso. E Betti ha realizzato che lì, in quel porticato da cui sembrava propagarsi il fumo, c’erano anche le condotte del gas.

