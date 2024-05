Rimini, l’hotel ospitava clandestini e ricercati: irruzione delle forze dell’ordine

Giovedì mattina il personale della Polizia, dei Carabinieri, della Finanza e della Polizia Locale di Rimini, ha eseguito una attività di controllo congiunto in un albergo al cui interno sono state identificate 18 persone alloggiate (15 stranieri e 3 italiani).

Tra le persone alloggiate 5 stranieri sono risultati non in regola con le norme di soggiorno, dei quali, successivamente, una manifestava l’intenzione di richiedere protezione internazionale. Un minorenne veniva affidato ai Servizi Sociali del Comune, due la cui posizione sul territorio è tuttora in corso di valutazione da parte dell’Ufficio Immigrazione e una che veniva colpita da provvedimento di espulsione. È stato inoltre identificato un cittadino italiano, privo di documenti, al quale veniva notificato il provvedimento di Sorveglianza Speciale per tre anni in ottemperanza al decreto emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione.

Sono ancora in corso gli accertamenti, volti a verificare la regolarità della comunicazione, da parte della titolare della struttura, delle presenze all’autorità di pubblica sicurezza, norma la cui violazione è punita dalla legge penale.