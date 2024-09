RIMINI. Stava guidando un vecchio Maggiolone Volkswagen quando all’improvviso si è accorta che l’auto stava prendendo fuoco. Attimi di paura poco dopo le 8 di questa mattina, in via Dante, a Rimini, la donna che conduceva il veicolo ha fermato l’auto e chiesto soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Le fiamme sembrano essersi sprigionate dal vano motore che in questo caso e nella parte posteriore della vettura.