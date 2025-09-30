Rimini, l’assessore Magrini assicura: “Metromare, presenza costante diurna e serali della Polizia Locale”

Proseguono i servizi di controllo della Polizia Locale di Rimini anche lungo l’intera tratta del Metromare e in alcune stazioni considerate aree più sensibili. L’operazione di ieri pomeriggio, condotta dagli agenti in borghese del Nucleo Sicurezza Urbana nell’area della fermata Kennedy e nel Parco Maria Callas, culminata con una denuncia a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti, conferma l’intensificazione dell’attività di prevenzione che da diverse settimane impegna il Corpo.

“La presenza capillare degli agenti - sottolinea il Comune in una nota - lungo tutto il percorso del Metromare costituisce un efficace deterrente contro attività illecite che compromettono la tranquillità urbana e favoriscono situazioni di degrado. I controlli, effettuati sia in uniforme che in abiti civili, permettono di monitorare costantemente le aree maggiormente frequentate e di intervenire tempestivamente in caso di criticità”.

“Questa attività di presidio del territorio che stiamo conducendo con puntualità da tempo - dichiara Juri Magrini, assessore alla Sicurezza - continuerà anche nelle prossime settimane con una presenza costante, diurna e serale. Il nostro obiettivo è prevenire situazioni di illegalità e degrado, assicurando ai cittadini e ai fruitori del trasporto pubblico un ambiente sicuro e controllato. La strategia operativa adottata verrà mantenuta per garantire la massima tutela della collettività.”