Rimini, l’assessora Frisoni: “Trasporto pubblico, in arrivo nuovi autisti”

“Continuiamo a tenere alta l’attenzione rispetto alle difficoltà del sistema del trasporto pubblico locale e ai disservizi che gli utenti continuano a segnalare sia ai gestori sia all’Amministrazione Comunale, difficoltà che pesano ancora di più quando riguardano corse utilizzate in primis da studenti e lavoratori”. Così in una nota l’assessora ai Trasporti Roberta Frisoni.

“Già oltre un mese fa - continua Frisoni - abbiamo chiesto o ottenuto dalla Provincia la convocazione di un tavolo con Start e Agenzia mobilità che permettesse di mettere in fila le criticità emerse in particolare negli ultimi mesi e soprattutto portasse all’individuazione delle misure più efficaci in grado di sopperire a quelle mancanze che non riguardano il solo trasporto pubblico riminese, ma stanno invece mettendo in seria sofferenza l’intero settore a livello nazionale, a causa di una carenza di autisti che necessiterebbe di un importante iniezione di risorse statali. Proprio rispetto all’aumento di personale, ci è stata riferita l’entrata in servizio di dicembre di nuovi autisti per il trasporto pubblico riminese: sicuramente una notizia positiva, che agevolerà una migliore organizzazione del servizio. Sappiamo anche però che si tratta di una misura esigua rispetto alle esigenze del territorio e dunque di un intervento che da solo non basta a evitare problemi, corse saltate, disservizi. Con Start e Agenzia mobilità ci rivedremo in settimana, per rifare il punto in merito alle diverse richieste che abbiamo avanzato durante il tavolo”.