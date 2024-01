Rimini, l’assessora alza la voce: “Basta atrocità sugli animali, si finisce in galera”

Sempre più frequenti - e cruente - le casistiche di maltrattamenti nei confronti di animali. Nel 2023 sono state 78 le segnalazioni arrivate all’ufficio benessere degli animali (aperto nel luglio dello stesso anno), a cui si sommano le 6 dei primi giorni del 2024. L’ultimo episodio finito sotto la lente d’ingrandimento ha come protagonista una gattina rinvenuta con ferite da pallini di fucile da caccia. Dinanzi all’escalation di violenza si erge, lapidaria, l’assessora al Benessere degli animali Francesca Mattei. «Non mi stancherò mai di denunciare questi gesti vili - commenta -, nei confronti dei quali esprimo la più netta condanna».

I problemi neurologici

Il caso di Dafne, la gattina impallinata rinvenuta a Sant’Aquilina, ha destato parecchio scalpore. Al punto tale da comportare la presa di posizione - netta - dell’assessora Mattei. «I danni subiti da questa gatta sono seri - spiega in un comunicato alla stampa -. Rimarrà invalida in modo permanente, non riesce a muovere le zampe posteriori e ha subito anche danni neurologici perché un pallino in particolare ha colpito la coda e non potrà più usare la vescica». A far accapponare la pelle non è soltanto il gesto in sé, che Mattei riassume nei termini di una «cattiveria fine a se stessa». Ma è soprattutto la sua pericolosità, dal momento che - rimarca - è stato compiuto all’aperto, probabilmente nei pressi dell’abitazione da cui proveniva l’animale. Le atrocità subite da Dafne - l’artefice rimane sconosciuto - impongono una riflessione più ampia sul tema della tutela degli animali.

L’appello

«Voglio fare un appello ai cittadini - prosegue Mattei nel suo lungo e accorato sfogo -, affinché questi fenomeni esecrabili non si ripetano: chiunque ne venga a conoscenza non esiti a segnalarli all’ufficio benessere e ai volontari». E cita quanto riportato anche nel Codice penale: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamento o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con una multa da 5mila a 30mila euro».

L’assessora, in conclusione di intervento, non manca di elogiare l’operato dei volontari dell’ufficio benessere degli animali. Coloro che, attraverso un impegno quotidiano, si rendono protagonisti di decine di interventi e verifiche delle continue segnalazioni. «A tutti loro - conclude Mattei - va il ringraziamento dell’amministrazione comunale».