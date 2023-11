Rimini. L’”Apina solidale” porterà acqua in fiere, sagre e Tour de France

Farà il suo debutto ufficiale nei prossimi giorni ad “Ecomondo”, ma già scalda i ‘motori’, rigorosamente elettrici, per la tappa riminese del Tour de France. È “l’apina solidale” un nome che fa sorridere, ma ha una mission molto ambiziosa. È stato presentato oggi, a Palazzo Soleri a Rimini, nella sede della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile Onlus, il progetto “BeviamociSu” realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, all’Associazione fra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna, Romagna Acque e Adriatica Acque. “Da tempo- spiega Paola Benzi, presidente della Fondazione San Giuseppe- pensiamo a una modalità di introdurre i nostri ragazzi al mondo del lavoro, cosa non facile in particolare per chi, come loro, proviene da esperienze di vita difficili e disabilità, da tempo quindi cerchiamo un varco in un mondo così chiuso, e grazie al sostegno di tante realtà che hanno fatto rete, siamo riusciti a dare corpo a una iniziativa per portare acqua agli eventi che si organizzeranno in provincia di Rimini, fiere, mostre, feste...”. L’iniziativa sarà all’insegna anche della sostenibilità, aggiunge poi Benzi, attraverso l’uso di un mezzo elettrico, appunto l’Ape, e la logica ‘plastic free’ che sta dietro alla distribuzione in spina dell’acqua e alla riduzione delle bottigliette ‘Pet’. I ragazzi, tra i 15 e 30 anni, selezionati tra gli ospiti dei servizi educativi diurni e residenziali della Fondazione, saranno preparati e affiancati in questo progetto dagli educatori: “Potranno così mettersi alla prova e testare i propri talenti e le proprie predisposizioni”, aggiunge Benzi. Per l’acquisto del mezzo è stato fondamentale il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, mentre il supporto tecnico-logistico arriva da Romagna Acque e dal partner Adriatica Acque (l’azienda delle ‘casine dell’acqua’). Come spiega infatti Tonino Bernabé, presidente di Romagna Acque, “l’apina solidale” andrà a potenziare un servizio di distribuzione di acqua- attraverso casine e cisterne mobili- in eventi pubblici per cui c’è molta domanda, in particolare nei mesi più caldi. Di qui la “convenzione” con Fondazione San Giuseppe, per soddisfare richieste “a chiamata”, attraverso la quale “i ragazzi saranno pagati per la loro attività”. Tra gli invitati alla presentazione del progetto Beviamocisù, anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, che plaude a “una iniziativa che combina solidarietà e sostenibilità”. Il primo cittadino ringrazia quindi la Fondazione “per aver costruito negli anni una rete sociale unica, che rende unita la città”. L’inclusione, lavorativa e non solo è poi uno dei terreni che vede impegnata l’amministrazione, spiega, ricordando il progetto che porterà per la prossima estate alla “Spiaggia Libera Tutti”, un lido senza barriere e “accessibile veramente a tutti”. E anche sul fronte dell’obiettivo “plastic free”, con nove casine dell’acqua installate sul territorio e tre di prossima inaugurazione nel 2024, Rimini, prosegue Sadegholvaad, può vantare di aver risparmiato 15 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri in 12 anni. Infine, la promessa: “Spalancheremo i nostri eventi a quest’apina, l’aspettiamo per il “Tour de France” del 29 giugno prossimo”.