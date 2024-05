Rimini, l’anno turistico parte forte: “Un +61% di tedeschi nei primi tre mesi del 2024”

Parte forte l’anno turistico 2024 a Rimini. Nei primi tre mesi dell’anno, infatti, gli arrivi crescono del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, con gli stranieri ancora meglio al 21,7%, e le presenze del 12%, quelle internazionali del 14,8%. Bene, segnala Visit Rimini, in particolare febbraio con gli arrivi su del 41% e le presenze del 25,5%, anche grazie a eventi fieristici e congressuali. Complessivamente gli arrivi stranieri pesano per circa il 18%, le presenze il 25,6% e tra i Paesi la Germania segna una crescita di quasi il 61% di arrivi e 69,5% di presenze. Per quanto riguarda gli alberghi, l’occupazione delle camere è stabilmente attestata oltre il 65%. E ora si punta a fare ancora meglio anche grazie ai prossimi eventi in calendario, dalla Biennale del disegno con 12 mostre attive e 1.000 disegni da istituzioni internazionali a Riminiwellness. Senza dimenticare l’attesa della storica tappa di arrivo del Tour de France prevista il 29 giugno con “Good Bike! Gente di Bici”, per scoprire la due ruote in ogni forma.