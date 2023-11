Rimini. L’Agenzia delle Dogane sequestra un distributore: trovato gasolio non a norma

Nell’ambito delle attività di controllo sulla qualità dei carburanti, incentrate sulle pratiche illecite più diffuse, come la miscelazione abusiva di prodotti energetici a danno di automobilisti e autotrasportatori ignari, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Ufficio di Rimini hanno rinvenuto un ingente quantitativo di gasolio non a norma presso un distributore di carburante nella provincia.

In particolare, i funzionari ADM hanno proceduto a un campionamento immediato del gasolio per autotrazione e, per garantire la tempestività del controllo, si sono avvalsi del supporto del Laboratorio Chimico Mobile di Bologna. Le analisi condotte hanno determinato la non conformità del prodotto prelevato in base alle sue specifiche fiscali e caratteristiche merceologiche e ambientali.

L’Autorità Giudiziaria competente ha disposto il sequestro preventivo della pompa di benzina, bloccando la commercializzazione del gasolio irregolare a tutela degli utenti.

Si sottolinea che, sebbene un prodotto di scarsa qualità non causi immediatamente anomalie nel funzionamento delle autovetture, nel lungo periodo può comportare effetti negativi sugli ingranaggi dei motori e aumentare le emissioni di gas di scarico oltre i limiti previsti dalle normative europee a tutela dell’ambiente e dei consumatori, i quali acquistano in totale buona fede un prodotto energetico non idoneo e dannoso per i loro veicoli.