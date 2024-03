Rimini, l’abbraccio della ladra senza cuore: ruba i ricordi della moglie che non c’è più con un taglio al maglione

«Siamo sgomenti, senza parole. Per mio suocero quella catena e quei due anelli hanno un grande valore affettivo: appartenevano a mia suocera che ci ha lasciati questa estate».

E’ molto provata anche la nuora del pensionato 79enne riminese cui una sconosciuta martedì scorso ha portato via i ricordi di una vita, una grande fetta del suo cuore. «Alle 16 come tutti i giorni è uscito per portare a spasso il suo cane. Arrivato in via Crispi (zona Romeo Neri) è stato avvicinato da una donna sulla quarantina. Una straniera che ha iniziato ad accarezzare il cane, di taglia importante, cui il padrone comandava di stare buono. Ma cosa voleva la sconosciuta dalla carnagione olivastra, dai capelli neri lisci che ha detto di essere una cittadina portoghese? «Si è offerta di fargli un massaggio. Per convincerlo gli ha toccato per due volte i bicipiti: “nei hai veramente bisogno”, gli ha detto. Mio suocero ha però continuato a respingerla, a dirle di lasciarlo in pace. E’ stato a questo punto che la sconosciuta gli ha messo il braccio sinistro attorno al collo, lo ha tirato a sé, e gli ha dato due baci sulle guance».

