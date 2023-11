Rimini, “io proprietaria nel caos, meglio gli affitti brevi, più soldi e meno rogne”

«Meglio gli affitti brevi: più soldi e meno rogne». Gli annunci di affitti scarseggiano e chi cerca una casa, spesso con figli al seguito, si trova smarrito in un labirinto senza uscita, nonostante tutte le sue buone intenzioni e la volontà di onorare le spese. Un fenomeno che a Rimini continua a crescere a vista d’occhio. Ma perché tanti preferiscono tenere le case sfitte piuttosto che ricavarne un beneficio economico? Dare spazio agli affitti brevi legati alla vocazione turistica di Rimini è solo frutto di calcoli economici, come lamenta chi non trova un tetto o questa scelta è la proverbiale punta dell’iceberg?

Ecco perché

Sull’altra faccia della medaglia, sconosciuta ai più, punta l’accento la 60enne operatrice sanitaria, Sandra Campidelli, reduce da un’odissea iniziata nel 2019 e conclusa dopo tre anni e mezzo di peripezie. Nel mirino la sua casa di via Pomposa, vicino al Garden, 100 metri quadrati dotati di garage e giardino. «Ho dato fiducia a una famiglia e mi son vista ripagare con anni di battaglie legali e problemi di salute. I soldi? Ho ricevuto solo due mesi di affitto, 1500 euro in tutto. Dubito che rivedrò mai i 15mila che mi spetterebbero. Arrivata con compagno e due figli, l’inquilina mi disse di aver messo in piedi una ditta di pulizie ma in realtà non possiede nulla. Mi ha mentito anche sulla sua origine fingendosi siciliana anziché tunisina. Un’assurdità visto che non sono razzista», non la manda a dire.

Amara sorpresa

Riavere la chiave di casa dopo quasi 4 anni è stata una gioia a metà. «I mobili erano distrutti, - racconta - inclusi quelli ereditati dalla mia famiglia e una cucina nuova da 8mila euro». Come se non bastasse gli affittuari non avevano mai aperto gli avvolgibili, «vivendo alla stregua dei carcerati». Morale: la muffa ha rovinato quel che la furia esplosa durante la causa di sfratto per morosità aveva risparmiato. La conta dei danni? «Ammonta a 50mila euro, - calcola la Sandra - oltre alle spese legali da migliaia di euro che pagherò a rate per anni».

Mai più così

Da qui la decisione di risistemare la casa devastata per donarla alla figlia e di affittare solo per brevi periodi le altre due ricevute in dono dalla madre che ha lavorato sino a 90 anni in una piadineria. Certi danni come il portone blindato non saranno mai aggiustati a dovere ma il peggio è che la salute sia andata in fumo. «Dopo tante preoccupazioni il mio cuore non funziona più bene fra extrasistole e picchi di pressione che arrivano a quota 220. Il bilancio comprende due ricoveri in ospedale e medicine da assumere». Anche certi affittuari che ospitava nelle altre due case hanno causato guai, facendo comunella fra loro perciò non si smuove dalla decisione presa. «Affitterò solo per brevi periodi massimo un anno per non vanificare i sacrifici di una vita. È una forma di autotutela, non certo insensibilità - precisa ancora -. Non tornerò più sana ma almeno non dovrò più sopportare incubi né di notte, né tantomeno ad occhi aperti».