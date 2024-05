Rimini. “Io dipendente comunale in pensione lavoro gratis da tre anni: ecco perché”

«Lavoro gratis da tre anni. Il motivo? È semplice: amo molto il mio lavoro e non potrei pensare di rinunciarci». Vincenzo Mirra, ex dipendente comunale ed ex assessore all’urbanistica e alla pianificazione territoriale della Provincia, fa il volontario dal 1° aprile 2021, giorno del suo pensionamento. E non per una realtà qualsiasi. Parliamo infatti del comune di Rimini, dove ha iniziato a lavorare nel 1976 come vigile urbano. Nel 1983, l’Ibm lanciò una selezione per esperti che si occupassero di informatizzare le procedure dei vigili urbani, a cui Mirra aderì. Nel giro di due anni vinse il concorso da programmatore, unendosi al settore informatico. Ma è solo nel 1990 che divenne ufficialmente analista programmatore. Una professione a cui il 68enne, nonostante si sia guadagnato il suo meritato riposo, non ha alcuna intenzione di rinunciare. «Potrei mai - ci chiede in tono retorico - mettermi a guardare gli altri che lavorano? No grazie, non fa per me».

Mirra, la sua decisione di continuare a lavorare gratis non potrebbe non colpire. Cosa ci dice a riguardo?

«Che non potrei mai trascorrere la pensione ad osservare i cantieri. Sono uno di quelli che, nei cantieri, si metterebbe a lavorare. Per questo ho deciso di continuare a farlo per il Comune, anche se senza stipendio. E non sono l’unico. Con me ci sono i colleghi Alfredo Bianchi e Roberto Paci».

In questa sua scelta c’è anche un po’ di amore per Rimini?

«Assolutamente sì. Sono arrivato in questa città all’età di cinque anni, la mia famiglia è originaria di Benevento. Ora di anni ne ho 68. E posso dire di voler davvero bene a Rimini. Ho sempre cercato di capirla e di farla mia».

In cosa consiste questa sorta di “volontariato” in Comune?

«Subito dopo essere andato in pensione, nel 2021, mi sono incaricato del passaggio di consegne nei confronti di chi avrebbe dovuto sostituirmi. L’anno scorso, invece, ho addestrato i quasi 500 dipendenti che, dal 2018 al 2023, sono entrati a lavorare per il Comune. Formandoli, ovviamente, in tema di protocollo informatico e gestione documenti. Dal 2024 mi occupo di conservazione documenti e scarti d’archivio. L’incarico scadrà a fine anno».