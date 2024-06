«Giro il mondo da vent’anni ma la felicità è bere un caffè alla Darsena di Rimini». Ha fatto il giro del mondo almeno due volte, prende una media di quattro aerei a settimana e ha successo non in uno ma in tre lavori. Dj, influencer e titolare di una celebre agenzia di eventi in India. Lei è Olly Esse, 38enne milanese, e il suo retroterra è multietnico, fra papà romagnolo e mamma di origine polacco-ucraina.