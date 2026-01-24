Rimini. Invia da un profilo falso immagini hard della ex al nuovo compagno: 41enne rischia il processo

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. È questa l’accusa alla quale deve rispondere un 41enne riminese, che avrebbe agito per vendicarsi della fine della relazione con la sua ex fidanzata. Per questo gli viene contestata anche l’aggravante di essere stato legato sentimentalmente alla donna. Al termine delle indagini, scattate dopo la denuncia presentata nel marzo scorso ai carabinieri dalla 36enne, il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo. La richiesta sarà discussa in udienza preliminare davanti al gup il prossimo 4 marzo.

Secondo l’accusa, il 41enne, difeso dall’avvocato Piero Ippoliti Martini del foro di Rimini, attraverso un profilo social falso nel febbraio 2025 avrebbe inviato all’attuale compagno della sua ex un fotogramma di un video in cui la ragazza si mostrava nuda e in atteggiamenti sessualmente espliciti. A corredo, anche un messaggio in cui, fingendosi addirittura un amico del presunto amante, gli rivelava che lei lo stava tradendo.

Le indagini hanno però permesso ai carabinieri prima di risalire all’autore del profilo e poi di scoprire che quelle immagini intime il 41enne le aveva ottenute registrando una videochiamata realizzata quando era ancora insieme alla ragazza. Un “piano” organizzato al solo scopo di rovinare la reputazione della donna e mettere fine alla sua nuova relazione, che ora però rischia concretamente di portarlo a processo.