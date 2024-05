Rimini. Investì e uccise anziano, chiesto il processo per un 26enne

Per la Procura della Repubblica fu omicidio stradale aggravato dalla fuga del conducente e per tale reato il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il processo per un cittadino del Gambia di 26 anni. Sul rinvio a giudizio deciderà il gup, Raffaele Deflorio, il prossimo 26 settembre. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, il giovane gambese, difeso dall’avvocato Nicolò Nadir Durzì, alla guida di una Lancia Ypsilon, prima di urtare la bici di Quarto Grassi, 78 anni, deceduto cinque giorni dopo all’ospedale Bufalini, commise una serie di infrazioni al codice della strada. Almeno cinque le violazioni annotate dalla Procura secondo la quale il 26enne guidò mettendo in serio pericolo gli altri utenti della strada. Sulla dinamica dei fatti e sulle specifiche condizioni di guida dell’indagato la Procura della Repubblica ha anche affidato una perizia tecnica.

L’analisi del consulente

Da quanto analizzato dal consulente tecnico del sostituto procuratore Bertuzzi quindi emergerebbe che anche la stessa velocità dell’automobile abbia giocato un ruolo fondamentale nell’incidente, oltre ovviamente alla insufficiente distanza di sicurezza che avrebbe dovuto mantenere la Ypsilon dalla bicicletta.