Rimini. Inquilini morosi e arretrati da recuperare. Parla l’avvocato: “Ecco che fare”

«Nonostante i tempi per un’esecuzione di fratto si siano ridotti, i proprietari di casa devono essere consapevoli che le morosità difficilmente le vedranno saldate». Christian Ciavatta, avvocato riminese competente nelle problematiche legali legate alle locazioni, lancia un monito a chi volesse affittare la propria seconda abitazione. E spiega cosa è giusto fare prima di consegnare ad uno sconosciuto il proprio appartamento.

Avvocato Ciavatta, a Rimini trovare un appartamento libero da affittare è diventato un vero e proprio miraggio: come mai?

«Perché i proprietari temono di ritrovarsi davanti a inquilini morosi e pratiche di sfratto spesso complicate».

Quanto dura una causa di sfratto di media?

«Diciamo che i tempi non sono lunghi. In sei, massimo nove mesi, l’iter giudiziario, mediamente, arriva a conclusione. Con la riconsegna delle chiavi. Ma ci sono casi in cui la procedura può allungarsi».

Ci può fare un esempio?

«Mi è capitato di assistere un cliente che dopo aver ottenuto l’esecuzione di sfratto dal giudice, si è visto riconsegnare l’immobile dopo qualche annetto. Ma eravamo in tempo di Covid e di proroga degli sfratti. Anche se l’esecuzione aveva subìto già uno stop per via di un inquilino malato all’interno dell’immobile, che aveva determinato l’accensione di un iter burocratico particolare. Ecco un’altra criticità che preoccupa i proprietari, li pone davanti al dubbio: “se questo problema capita anche a me?”, e li frena nell’affittare la propria abitazione a lungo termine».

Alla fine cosa rischia il proprietario?

«Davanti a uno sfratto e a tempi di riconsegna chiavi di sei, nove mesi, quello che si rischia è non veder saldata, dal debitore, la morosità accumulata. Parlo, ad esempio, dei nove mesi, se non di più, di affitto non pagato dall’inquilino e delle spese legali sostenute dal proprietario per la causa di sfratto. E questo se va tutto bene. Perché qualora l’inquilino dovesse decidere di fare opposizione allo sfratto allora i tempi, le spese legali, e la morosità accumulata, crescono ulteriormente».

Cosa si sente di consigliare a un proprietario intenzionato a mettere la propria seconda casa sul mercato delle locazioni lunghe?

«In primis, di verificare bene con che genere di inquilino si ha a che fare. Ultimamente ho assistito una famiglia riminese che aveva affittato il proprio immobile a una persona con precedenti penali. Non si erano premurati di fare controlli e, dopo qualche mesetto, la morosità era già consistente».

Dopodiché cosa sarebbe opportuno fare?

«Poi, chiedere una fideiussione prima di firmare il contratto o una cauzione di almeno tre mesi. Un modo questo per assicurarsi un po’ di liquidità in caso di morosità. Quindi, chiedere il domicilio digitale tramite pec: un sistema che permette di verificare la bontà dell’inquilino, perché in caso di disattivazione sappiamo che dobbiamo cominciare a drizzare le antenne».

Ciavatta, per spese legali e imposte sul canone d’affitto come è bene muoversi?

«Sarebbe bene inserire alcune clausole in contratto come la disposizione risolutiva espressa in caso di mancato pagamento dei canoni, perché così facendo la semplice costituzione in mora del debitore costituisce titolo per evitare il pagamento delle imposte sui canoni non incassati, anche prima della convalida di sfratto. E valutare la stipula di un’assicurazione a garanzia dei canoni e delle spese legali».