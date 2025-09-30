Rimini, innovazione, inclusione e partecipazione: incontro sul campo con Polonia e Lituania

RIMINI. In questi giorni Rimini ospita una delegazione composta da una ventina di persone provenienti da Polonia e Lituania (persone attive nel campo sociale ed educativo ed esponenti istituzionali e accademici). L’obiettivo è quello di approfondire le pratiche innovative sviluppate dalle organizzazioni locali per rispondere ai bisogni sociali di diversi stakeholder con la valorizzazione dei processi di inclusione e partecipazione attiva.

Tra le realtà internazionali coinvolte, dalla Polonia parteciperà la Fundacja Filary Rozwoju (Fondazione Pilastri dello Sviluppo), attiva da oltre 20 anni nella promozione dello sviluppo locale, dalla Lituania la Šalčininkų specialioji mokykla, scuola pubblica specializzata nel sostegno e nell’inclusione di bambini con disabilità intellettive.

Il programma prevede momenti di incontro e confronto con realtà accademiche, istituzioni e organizzazioni del territorio. Domani la delegazione sarà ospitata al Cinema Fulgor, dove saranno presentati il progetto di riqualificazione dell’Area Settebello, i progetti di Design di Comunità dell’Università di San Marino e le politiche di inclusione sociale del Comune di Rimini con l’intervento dell’assessore Kristian Gianfreda che presenterà il piano di inclusione della città di Rimini “Gente di Rimini”. Nel pomeriggio, nel Campus dell’Università, tavolo di confronto sull’innovazione sociale, dedicato ai modelli di collaborazione tra università e territorio. La giornata si concluderà con un momento conviviale all’Osteria Sociale Povero Diavolo, dove si parlerà di ristorazione sociale come occasione di aggregazione e costruzione di reti di prossimità. Giovedì sarà invece dedicato al ruolo del volontariato e alle risposte ai nuovi bisogni sociali, con incontri al Centro Servizi Volontariato Romagna – VolontaRomagna e alla Caritas di Rimini.

Le giornate (info: isnet@impresasociale.net) sono organizzate da Associazione Isnet, impegnata nell’innovazione sociale e nella promozione dei processi partecipativi, che presenterà i dati dell’ultimo Osservatorio Prossimità Italia realizzato nell’ambito dell’evento Biennale della Prossimità, dal quale emerge la convenienza dei processi di partecipazione attiva ispirati a principi di sussidiarietà.