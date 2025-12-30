Rimini. Influenza in aumento: oggi l’Open Day per vaccinarsi

RIMINI
Non si fermano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piani della prevenzione nazionale e regionale. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Rimini organizza un altro Open Day, durante il quale è possibile presentarsi anche senza appuntamento, dedicato alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid, per le quali è ancora forte la raccomandazione stagionale, ma anche a tutte le altre vaccinazioni consigliate per età o per condizione di rischio.
L’iniziativa si svolge oggi, dalle ore 13.30 alle 16.30, all’ambulatorio vaccinazioni adulti della sede Ausl “Colosseo” di Rimini (via Coriano 38, scala D), con accesso libero e senza prenotazione. L’invito all’Open Day è aperto a tutta la popolazione adulta.