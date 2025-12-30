Rimini. Influenza in aumento: oggi l’Open Day per vaccinarsi

Non si fermano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piani della prevenzione nazionale e regionale. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Rimini organizza un altro Open Day, durante il quale è possibile presentarsi anche senza appuntamento, dedicato alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid, per le quali è ancora forte la raccomandazione stagionale, ma anche a tutte le altre vaccinazioni consigliate per età o per condizione di rischio.

Dalle attività di sorveglianza attiva condotte dall’Ausl Romagna (dati consultabili al link link https://www.auslromagna.it/argomenti/influenza-stagionale/andamento-stagionale-dei-virus-respiratori-ausl-romagna), emerge che la circolazione dell’influenza è in intensificazione. Attualmente i virus influenzali circolanti sono quelli di tipo A, H3N2 e H1N2, entrambi presenti nel vaccino. L’Ausl Romagna fa sapere che è importante vaccinarsi contro l’influenza per ridurre il rischio di forme gravi che richiedono assistenza ospedaliera e ricoveri, anche in terapia intensiva, per sé stessi e per le persone fragili con cui si è a contatto.

Si ricorda inoltre la gratuità della vaccinazione contro l’Herpes Zoster e Pneumococco per i nati dal 1952 al 1960 a prescindere dalla presenza di patologie e fattori di rischio. Lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico o rivolgendosi direttamente agli ambulatori vaccinali in occasione degli Open day. Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: vaccinazioni.rn@auslromagna.it. Per accedere alla vaccinazione in altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup e CupTel 800002255.