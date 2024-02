Rimini. Infezioni respiratorie, il medico: “Ora il problema è lo smog”

Influenza e Covid rallentano la loro marcia ma da maggio dovremo convivere con Dengue, West Nile e Chikungunya. “Occhio alla zanzara” potrebbe essere il leit motiv dei prossimi mesi quando, archiviato l’inverno e strappata ancora qualche pagina del calendario, saremo a un passo dall’estate. D’altronde è il cambiamento climatico l’incognita con cui dovremo fare i conti, come sottolinea il presidente dei medici di Rimini, Maurizio Grossi.

Dottor Grossi, qual è l’andamento di influenza e Covid?

«Assistiamo a un rallentamento delle infezioni da Covid ma anche alla curva decrescente dell’ondata influenzale. Un cambio di passo che allenta la pressione sulle strutture sanitarie liberando dall’affanno sia i medici di medicina generale che gli ospedali. Detto questo non si può prevedere un’eventuale recrudescenza, per cui l’indicazione principale resta l’adesione alla campagna vaccinale, soprattutto a difesa delle persone fragili e di quanti lavorano a contatto con il pubblico, dai docenti alle forze dell’ordine. Quanto alle temperature miti degli ultimi giorni hanno concesso una tregua contro tutte le forme da raffreddamento tipiche dell’inverno, ma le malattie croniche respiratorie hanno risentito di un altro fattore».

Quale?

«L’alto tasso di inquinamento rilevato negli ultimi giorni in pianura dove, tra nebbie e scarso ricambio d’aria, è stato emanato l’allarme smog per le polveri sottili. Un fronte che incide sugli asmatici e su quanti soffrono di malattie croniche respiratorie.

Cosa consiglia a queste categorie più a rischio?

«Come medico, raccomando di limitare al massimo gli spostamenti, specie in caso di nebbia».

Quando tornerà il caldo, potrebbero riattivarsi altri tipi di emergenze?

«Difficile far previsioni, ma è probabile che tornino piccoli focolai dovuti a insetti. Mi riferisco, nel dettaglio, a Dengue (che ha l’uomo come ospite principale, nda), West Nile (che ha invece gli uccelli come serbatoi) oltre che Chikungunya, febbre gialla o Zika, sempre trasmesse dalla puntura di zanzare infette. Con il caldo anomalo che contraddistingue gli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, viene infatti a mancare il freno alla riproduzione degli insetti tant’è che in certe zone dell’entroterra non sono mai sparite neanche le mosche. Il che tuttavia non deve creare allarmismi, perché l’Azienda sanitaria resta in prima linea per bonificare gli acquitrini e i luoghi di proliferazione di questi insetti, vettori delle principali malattie. Impareremo, quindi, a convivere con un clima nuovo e con tutte le sue creature, non solo il granchio blu».

Esiste una soluzione?

«La globalizzazione consente ad alcuni insetti di proliferare in zone prima impensabili, c’è poco da fare, e lo stesso avviene per certe piante, come la bouganville. Bisogna solo cercare di trovare un equilibrio, in virtù del buon senso, ma soprattutto rispettare sempre l’ambiente che ci circonda».