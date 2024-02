Rimini. Incontro sul degrado dell’ex colonia Enel: verso l’esproprio

RIMINI. Si è tenuto questa mattina a Palazzo Garampi l’incontro richiesto dalla Confcommercio della provincia di Rimini all’amministrazione comunale per discutere dei problemi legati alle situazioni di degrado nella zona sud di Rimini, con particolare riferimento alla ex colonia Enel. La delegazione composta dal presidente Gianni Indino, dal direttore Andrea Castiglioni e da Riccardo Ripa, presidente provinciale del SIB – Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio, è stata ricevuta dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dagli assessori comunali Roberta Frisoni e Juri Magrini. «Un incontro cordiale – spiega il presidente Gianni Indino – in cui abbiamo messo sul tavolo dell’amministrazione tutte le criticità legate alla zona sud e in particolare all’area della ex colonia Enel. Come rappresentanti degli imprenditori, ci siamo fatti portavoce della preoccupazione di commercianti e operatori turistici su una situazione che va assolutamente riportata alla normalità, per non rischiare di lasciare in mano ai balordi una delle zone di fregio del nostro litorale. A maggior ragione adesso che si stanno riqualificando l’arenile con il Parco del Mare e i viali delle Regine con un progetto di restyling. Gli amministratori hanno ben in mente la situazione e stanno lavorando su più fronti per porvi rimedio in modo definitivo. A cominciare dall’aver inserito la zona nel Piano dell’Arenile e dalla volontà di acquisizione dell’area per creare nuovi spazi dedicati alla collettività. L’amministrazione ha confermato anche di avere avuto risposte positive da parte della Regione sull’eliminazione del vincolo paesaggistico e della volontà di procedere con l’esproprio dell’area. Usciamo da questo incontro incoraggiati dai buoni segnali arrivati dall’amministrazione, che come Associazione continueremo a monitorare con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione definitiva per il bene degli operatori economici e della città».

«Siamo soddisfatti dei piani sull’area che il Comune ci ha illustrato – dice Riccardo Ripa, operatore balneare e presidente provinciale del SIB –. Progetti importanti, ma giocoforza a medio e lungo termine, che non risolvono però nell’immediato il problema tangibile del degrado in quell’area e dei problemi di sicurezza che abbiamo più volte evidenziato, anche a mezzo stampa. Sappiamo quanto impegno venga profuso dalle forze dell’ordine e dalla Polizia Locale, ma come già evidenziato la scorsa estate questo non basta. In vista dell’arrivo dei turisti, ma anche del buon vivere quotidiano dei tanti commercianti e dei residenti in zona, si dovrà porre più attenzione a quest’area. Da parte dell’amministrazione abbiamo avuto conferma di ulteriori sforzi riguardo alla sicurezza attraverso l’implementazione dell’organico della Polizia Locale e delle videocamere a supporto. Ora, di concerto con il presidente Indino, chiederemo un incontro al Prefetto per illustrare anche ai rappresentanti del governo sul territorio queste criticità, chiedendo più uomini e mezzi a disposizione per il presidio del territorio».