Rimini, inclusione scolastica: raddoppiati in dieci anni gli alunni certificati

A Rimini quello dell’inclusione scolastica per alunni con disabilità è a tutti gli effetti uno dei principali investimenti a cui il Comune di Rimini assolve con il proprio bilancio, arrivato quest’anno a superare la quota complessiva di più di 6 milioni. Una scelta strategica e politica importante che, a fronte di un incremento vorticoso e costante delle certificazioni negli ultimi dieci anni, è sempre stata confermata e garantita, coprendo non solo tutte le scuole comunali 0/6 anni (compresi i centri estivi), ma anche le scuole statali di primo e secondo grado, oltre le private convenzionate.

Scuole statali 0/19 anni

Per le scuole statali dai 0 ai 19 anni (primo e secondo ciclo) sono più di 175mila le ore dedicate attualmente all’inclusione scolastica riminese, a supporto di 516 studenti con certificazione. Nello specifico sono 379 le studenti e gli studenti del primo ciclo d’istruzione per più di 128 mila ore di assistenza, 137 per più di 46 mila euro nel secondo ciclo d’istruzione. Un investimento che il Comune ha voluto coprire in maniera strutturale, con un investimento di medio periodo, per i prossimi 4 anni, di circa 22 milioni di euro. Un sistema che offre lavoro attualmente a 260 educatrici ed educatori che, viste le proiezioni al rialzo anche per i prossimi anni, potranno arrivare realisticamente a quota 300 a breve.

Scuole di infanzia e nidi comunali 0/6 anni

Anche qui il Comune ha scelto un investimento strutturale per i prossimi quattro anni, investendo 2 milioni l’anno, per un totale di circa 8 milioni. Qui i numeri registrano attualmente 72 casi per circa 70 educatrici ed educatori coinvolti.

Scuole paritarie

Il Comune ha rinnovato il suo impegno per garantire inclusione e supporto agli studenti con disabilità nelle scuole private paritarie, con l’assegnazione di oltre 577 mila euro, per circa 40 educatori a sostegno di 75 alunne e alunni

Centri estivi