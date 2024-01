Pauroso incidente stradale questa mattina verso mezzogiorno a Rimini. Lungo la statale 16 in via Popilia, un'auto che procedeva in direzione nord ha toccato un’altra vettura, innescando una carambola che ha coinvolto complessivamente tre veicoli. E’ rimasta ferita una donna alla guida di un’auto cappottata trasportata all’ospedale di Cesena. Si tratta della figlia dell’ex sindaco di Bellaria Enzo Ceccarelli. Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.