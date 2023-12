Rimini, incidente: muore dopo 5 giorni di agonia

Investito lo scorso venerdì pomeriggio, un uomo di 93 anni è morto dopo cinque giorni d’agonia nel letto d’ospedale del reparto di Rianimazione del Bufalini di Cesena, in seguito alle lesioni riportate.

È l’ennesimo dramma che si verifica lungo le strade riminesi, altro sangue di cui si è macchiato l’asfalto cittadino, nello stesso fine settimana in cui ha perso la vita anche la 31enne Bruna Cavalli, investita sabato sera sulla statale 16, di fronte al grande magazzino Mondo convenienza.

A perdere la vita, questa volta, è stato Gabriele Mariotti, travolto mentre attraversava via Chiabrera nel fare ritorno dalla messa, diretto verso casa. La sua traiettoria si è drammaticamente incrociata con quella di un’Ape 50 proveniente da mare, condotta da un cittadino che non ha prestato soccorso all’anziano investito. Il conducente si sarebbe fermato poco più in là della zona d’impatto, per ripartire qualche istante più tardi.

Indagini in corso

La Polizia locale, intervenuta sul luogo dell’incidente, sta accertando l’esatta dinamica del sinistro, intenzionata a dare un nome e un cognome all’investitore.

Del fatto, inoltre, è stata informata la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il caso è coordinato dalla sostituto procuratore Annadomenica Gallucci, a cui gli agenti della polizia locale hanno consegnato i risultati delle indagini, insieme all’ipotesi del responsabile. Per fare piena luce sul fatto, la pm ha inoltre disposto l’autopsia, che verrà presumibilmente eseguita la prossima settimana, dopo l’affidamento dell’incarico.

Giorni di agonia

L’anziano (pensionato, classe 1930, padre di un figlio e una figlia) ha trovato la morte lungo la strada di casa. Innumerevoli volte, infatti, aveva attraversato via Chiabrera per raggiungere la sua abitazione. Nel tardo pomeriggio dell’1 dicembre, però, ha incrociato quell’Ape 50 che non è riuscita ad evitarlo, ferendolo gravemente e lasciandolo inerte sull’asfalto. Dai primi riscontri pare che il 93enne non stesse utilizzando le strisce pedonali. La scena drammatica si è verificata di fronte agli occhi di numerosi automobilisti che hanno subito chiamato aiuto.

L’ambulanza del 118 non ha tardato a raggiungere via Chiabrera, prestando i primi soccorsi all’anziano apparso sin da subito in gravi condizioni.

L’entità delle lesioni ha spinto i sanitari a condurlo al trauma center del Bufalini di Cesena, dove il suo cuore ha smesso di battere mercoledì pomeriggio, dopo una strenua battaglia durata cinque giorni.