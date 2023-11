Rimini, incidente frontale sull’Adriatica: muore 80enne - Gallery

Tragedia della strada fatale questa mattina a Rimini, con la morte di un 80enne. C’è stato probabilmente un colpo di sonno all’origine di un tragico incidente frontale sull’Adriatica all’altezza di Viserba: verso le 7.15, una Fiat Punto è andata ad impattare in modo violento con una Volkswagen Polo che procedeva in direzione opposta e guidata dall’80enne Mario Perazzini, che purtroppo non ha avuto scampo. Stando ai primi riscontri, il giovane conducente della Fiat Punto ha avuto una distrazione dovuta alla stanchezza, invadendo l’altra corsia, Mario Perazzini alla guida della Polo è stato centrato in pieno ed è stato trasportato all’ospedale di Cesena con la massima urgenza, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto Polstrada, ambulanza del 118 e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.