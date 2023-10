Rimini, incidente: colpisce un lampione e si ribalta col Range Rover, ma resta illeso

Via Bastioni Settentrionali, lungo il tratto che si stringe e che costeggia il porto canale, a pochi metri di distanza in linea d’aria dal ponte Tiberio. E’ lì che ieri sera attorno alle 20.30, un trentenne che era alla guida Ranger Rover Evoque, mentre procedeva in direzione mare-monte, stando alle prime ricostruzioni avrebbe sbattuto, per cause ancora da accertare, contro un palo della luce che gli ha fatto da leva facendo ribaltare il suo suv che poi è finito bloccato sulla fiancata. Un botto forte che ha allarmato le tante persone che erano ancora in giro a quell’ora e che hanno chiamato i soccorsi. Un incidente spettacolare, però, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenza per l’uomo al volante.