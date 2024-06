Incendio nel primo pomeriggio di oggi a Rimini, con le fiamme che hanno invaso un piccolo appartamento e il garage in via Assisi 8. L’incendio è scoppiato verso le 13 e fortunatamente il proprietario non si trovava all’interno. La porta del garage si trova al fianco di quella dell’ingresso e il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato problemi maggiori.