I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba del 26 gennaio 2024 con più mezzi in via Del Rustico, a San Vito, per un incendio divampato verso le 5.30 in una falegnameria. L’arrivo dei soccorsi ha permesso di circoscrivere il rogo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una auto pompa serbatoio e una autobotte per un totale di sette uomini, ripristinando le condizioni di sicurezza dopo due ore circa. Sul posto la Polizia di stato.