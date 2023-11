Incendio doloso nella notte in via della Fiera al wine bar Diamond all’angolo di via Eridano. Alle 4.15, come testimoniano le telecamere del locale, uno sconosciuto con una mazza ha infranto una vetrata, scagliando all’interno quella che probabilmente era una bottiglia molotov per poi darsi alla fuga. Ingenti i danni e locale inagibile. Indaga la Polizia di Stato.