Una tarda mattinata con una grande nuvola di fumo sul cielo Rimini: verso le 12.30 è divampato un incendio di spazzatura nello stabile della ex “nuova Questura” tra via Pascoli e via Ugo Bassi. Fortunatamente non si registrano feriti grazie al pronto intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali.