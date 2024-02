Rimini, in undici anni chiuse 431 attività: “Commercio in crisi strutturale”

Saracinesche abbassate in quel di Rimini. Dal 2012 al giugno 2023, nel territorio del comune hanno chiuso bottega ben 431 attività. Si è passati dalle 2.120 imprese commerciali del 2012 alle 1.689 attuali. Un dato che conferma la crisi del settore del commercio, pur evidenziando un calo minore rispetto al dato nazionale, che negli ultimi dieci anni ha visto la scomparsa di oltre 111mila negozi al dettaglio. Numeri non confortanti, quelli emersi dall’analisi annuale dell’Ufficio studi Confcommercio, realizzata in collaborazione con il centro studi delle Camere di commercio Tagliacarne. E rispetto ai quali arriva, puntuale, l’avvertimento di Gianni Indino. «I dati - sottolinea il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini - certificano la crisi strutturale del commercio come l’abbiamo sempre conosciuto. Un cambio di rotta è dovuto. Tutti insieme, pubblico e privato, dobbiamo rimboccarci le maniche».

