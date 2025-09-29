Rimini, in giro in auto senza assicurazione: già 266 violazioni in 9 mesi del 2025

Nei primi 9 mesi del 2025 sono già 266 le violazioni accertate dalla Polizia Locale di Rimini in cui è stata contestata la violazione della mancata copertura assicurativa del veicolo. Nel 2024 erano state 315. Dal 2021 a oggi, sono state comminate complessivamente 1.453 sanzioni per questa grave violazione, con 47 casi di sinistri stradali in cui è stata riscontrata un’assenza di copertura assicurativa. Un’abitudine pericolosissima che espone conducenti, passeggeri e pedoni a gravi rischi economici e legali in caso di sinistro.

I dati emersi dal report delle sanzioni relative all’articolo 193 del Codice della Strada - circolazione senza copertura assicurativa - elaborato dagli uffici della Polizia Locale, fotografa una situazione preoccupante che continua a caratterizzare le strade del territorio. Nel 2025, fino al mese di settembre, sono già state rilevate 266 sanzioni per circolazione senza copertura assicurativa, di cui ben 243 hanno comportato anche il sequestro del veicolo. Un numero che, è più o meno in linea con il 2024, quando complessivamente in tutto l’anno ne erano stati rilavati 315 casi (di cui 294 con sequestro). Dati che confermano la persistenza di questo pericoloso fenomeno.

L’analisi dei dati degli ultimi cinque anni rivela un trend preoccupante: nel 2023 si era registrato il picco massimo con 367 sanzioni, di cui 349 accompagnate da sequestro del veicolo, mentre nel 2022 erano state 272 (259 con sequestro) e nel 2021 si erano contate 233 violazioni (209 con sequestro). Complessivamente, dal 2021 a oggi, sono state comminate 1.453 sanzioni per questa grave violazione.