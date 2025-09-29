Rimini, in giro in auto senza assicurazione: già 266 violazioni in 9 mesi del 2025

Ancora più allarmanti sono i dati relativi agli incidenti stradali in cui il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale ha riscontrato, insieme ad altre violazioni, anche la mancata copertura assicurativa. Dall’inizio del 2025 a oggi sono già 10 i sinistri in cui è stata contestata questa violazione, rispetto ai 7 complessivi del 2024. Il 2023 aveva fatto registrare il numero più alto con 13 incidenti, seguito dal 2022 con 9 casi e dal 2021 con 8. Dal 2021 a oggi, complessivamente, sono stati 47 gli incidenti in cui è stata riscontrata un’assenza di copertura assicurativa.L’articolo 193 del Codice della Strada stabilisce sanzioni severe per chi circola senza assicurazione obbligatoria: multa da 868 a 3.464 euro e sequestro immediato del veicolo fino a quando non viene stipulata la polizza. In caso di recidiva nel biennio, la sanzione raddoppia e può essere disposta la confisca del mezzo. L’importanza del rispetto di questa norma va oltre l’aspetto sanzionatorio: circolare senza assicurazione espone a gravissimi rischi economici e legali, soprattutto per le conseguenze sui terzi coinvolti in eventuali sinistri. In caso di incidente, infatti, il conducente non assicurato deve rispondere personalmente dei danni causati, spesso di entità elevatissima, mentre le vittime rischiano di non ottenere un adeguato risarcimento, dovendo rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada con procedure più lunghe e complesse.