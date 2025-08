Rimini, in giro con un documento d’identità falso: 28enne arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Viserba hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 28enne moldavo accusato dell’ipotesi di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il giovane, irregolare in Italia, è stato fermato per un controllo di routine mentre percorreva a piedi la via Emilia. Alla richiesta di esibire i documenti di identità, forniva un passaporto moldavo apparentemente regolare. Tuttavia, durante il controllo, i militari operanti scorgevano tra i suoi documenti una carta d’identità romena a lui riconducibile, vista l’immagine fotografica identica al passaporto, ma che recava generalità differenti. Le successive verifiche, effettuate su entrambi i documenti, permettevano di accertare la regolarità del passaporto e la falsità della carta di identità che, pertanto, veniva sequestrata.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rimini in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi presso il Tribunale di Rimini.