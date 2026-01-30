Rimini, in consiglio comunale protagonisti gli studenti che hanno partecipato al viaggio della Memoria - Gallery

Grande partecipazione a Rimini e coinvolgimento ieri sera al Consiglio comunale straordinario che ha visto protagonisti gli studenti riminesi, insieme a tutti i ragazzi che hanno partecipato al viaggio della Memoria dello scorso novembre in Austria e molti di quelli che hanno iniziato il nuovo seminario del 2026. Un’aula consiliare con tanti giovani presenti per un momento istituzionale che si è trasformato in dialogo intergenerazionale, coordinato dalla presidente Giulia Corazzi. Un momento di particolare confronto con le giovani generazioni, fortemente voluto in questi anni da Laura Fontana, che si ripete per il quarto anno consecutivo.

Sono state le voci dei giovani studenti delle classi quinte a guidare la serata, portando in aula le riflessioni maturate durante il percorso che li ha condotti a Mauthausen, Gusen e Hartheim. Testimonianze che hanno toccato l’anima dei presenti, a partire da quella “nebbia fitta” che ha accolto i ragazzi all’arrivo, quel “freddo che abbraccia il corpo” e che nessun indumento può davvero scaldare. “Sono grata di vivere”, ha raccontato una studentessa, mentre un altro ha descritto il “silenzio freddo” di quei luoghi dove “giacciono fredde” le anime spente dalla barbarie nazista.

Le parole degli studenti hanno evocato sensazioni potenti: “l’odore dei crematori mi rimarrà per sempre immerso nel petto”, ha confessato una ragazza, descrivendo quella “cenere mista a polvere e vite strappate”. E ancora, la consapevolezza dolorosa di chi ha camminato “sullo stesso terreno in cui in passato sono morte persone. Madri, padri, nonni, figli, bambini”, sentendosi “fortunata di poter avere sogni” in un’epoca che non te li strappa via insieme alla vita. Interventi che hanno restituito la dimensione fisica e sensoriale dell’orrore: il pavimento che scricchiola nelle baracche, le mura che “contenevano centinaia di numeri, tutti diversi ma resi tutti uguali”, quella stanza grande quanto una camera da letto “piena di nomi scritti, di sogni infranti”.

Erano presenti in aula il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessora Francesca Mattei, con delega alla Memoria, la Giunta comunale e tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza.

Durante il Consiglio è stato proiettato un video che ha documentato il viaggio dello scorso novembre. La serata è poi proseguita, con gli eventi previsti per il Giorno della Memorai, al Teatro degli Atti, dove è andato in scena “Pugni pesanti. Leve contro la guerra”, spettacolo di e con Denis Campitelli che ha raccontato la storia del giovane romagnolo Anselmo Mambelli, spedito al fronte nel 1940.

Il calendario delle iniziative prosegue ancora lunedì 2 febbraio alle 17 presso la Sala della Cineteca con la presentazione del libro di Lidia Maggioli “Echi dal sottosuolo. Il campo tedesco sulle rovine del ghetto di Varsavia 1943-1944”, introdotto da Francesca Panozzo, direttrice ISREC. Ma l’appuntamento più atteso rimane quello di sabato 21 marzo al Teatro Galli con l’incontro con Tatiana Bucci, una delle due bambine italiane sopravvissute ad Auschwitz, che porterà la sua testimonianza diretta alle giovani generazioni.

Un impegno, quello dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, che dal 1964 ha coinvolto oltre 10.000 adolescenti e che è valso alla città il titolo di “Città della Memoria” nel 2021.