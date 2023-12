Rimini, in casa nascondeva l’hashish e un fucile detenuto illegalmente: arrestato giovane spacciatore

Venerdì mattina gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Rimini hanno ricevuto una segnalazione riguardante un ragazzo che oltre a spacciare hashish aveva un fucile detenuto illegalmente. Al fine di comprendere la veridicità della segnalazione venivano effettuati diversi accertamenti incrociati che portavano gli investigatori ad individuare con precisione il ragazzo e la sua abitazione.

La perquisizione nel garage pertinente l’appartamento permetteva di rinvenire 2 scatole contenenti 48 cartucce calibro 12 in plastica e denaro contante, per un totale di 980 euro oltre a materiale utile al confezionamento di stupefacente quali un roner immerso in un secchio di acqua, (utilizzato per scaldare l’hashish congelato), una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione, un cutter con tracce di hashish e confezioni per sottovuoto aperte e vuote gettate nel bidone della spazzatura. All’interno della camera da letto veniva sequestrato denaro contante per una somma totale di 12.220 neuro e 2 Iphone.

Dopo questi ritrovamenti il ragazzo decideva di mostrare ai poliziotti, nascosto all’interno di una canalina in ferro lungo il pavimento, avvolto in una busta di plastica nera per i rifiuti un ducile marca Beretta S686 Special calibro 12 con matricola abrasa, canne mozzate e calcio modificato “a pistola” e 2 involucri sottovuoto in cellophane con hashish, per un peso totale di 639 grammi. Il Magistrato di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini disponeva che l’arrestato venisse tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.