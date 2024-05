Rimini, in carrozzina a Santiago di Compostela: la sfida di Martina lungo il “cammino”

In carrozzina sul cammino di Santiago. Lei è Martina Nanni, 31 anni di Viserba, affetta da una malattia rara: una forma di atassia del cervelletto che compromette la coordinazione dei movimenti inchiodandola sulla carrozzina. Ma niente frena questo “scricciolo” vulcanico che tra le passioni ha quelle degli animali e della musica «ma soprattutto gli sport adrenalinici». Ecco perché ha risposto sì, senza esitazione alcuna, alla proposta, lunga mille chilometri del suo spingitore alla Rimini Marathon, Manuele Galanti, imolese di 50 anni. Con loro Stefania Albani, mamma di Martina, Marco Lunedei, tra gli organizzatori della Rimini Marathon, nonché Antonio e Alberto Cecchini, padre e figlio che pur partiti per fermarsi a metà percorso, giungeranno invece sino alla meta. Tutti in marcia, dunque, con Stefania e Alby in sella alle bici. Protagonista non da poco anche una carrozzina speciale donata da Re.Ma.ind srl, la ditta per cui lo storico spingitore lavora.

Un viaggio dentro se stessi

Partito il 2 maggio scorso questo magico team, arriverà domani, il 28 maggio, a Santiago di Compostela dopo 930 chilometri di un’esperienza che mette alla prova ogni frammento di se stessi. Ma l’avventura non finirà lì. I sei camminatori ci hanno preso così gusto, tra cieli stellati «e un verde che si declina in continue variazioni» più vibranti della tavolozza di un pittore, che proseguiranno sino a Finisterre, macinando altri cento chilometri per salutare l’oceano. Camminano in silenzio, parola d’ordine “l’unione fa la forza” e quando, il fango rende impossibile proseguire, migrano sui tratti dedicati alle bike, incrociando tante vite e altrettante storie. Come gli sposi americani di un paese sperduto nell’Ohio «che hanno attaccato bottone sentendo Martina cantare la canzone de “Il re leone” o un indiano che non faceva un passo senza il suo ombrellino». All’arrivo ci sono i piccoli riti quotidiani che ristorano dalla fatica, «come la birra fresca e una doccia rigenerante» negli alloggi che hanno prenotato per tempo, evitando imprevisti e notti all’addiaccio. Il freddo, in effetti, è il compagno di viaggio più fedele, un convitato di pietra con cui bisogna fare i conti «assieme a cinghiali, mucche e tanti cavalli che colorano le vallate», dominate dal volo di solitari falchi. Altrettanto intensi i paesaggi: dalla neve sui Pirenei al vento gelido che sferza l’altopiano iberico rendendo il cielo di una limpidezza assoluta. Per Martina resterà indimenticabile «il timbro sulla prima credenziale», all’inizio dell’avventura a Saint Jean Pied de Port (in Francia) «ma anche la voce dei ruscelli e la natura che si risveglia a ogni passo» finché anche il sogno nel cassetto più difficile può spiccare il volo.