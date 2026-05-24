Rimini. In carcere per revenge porn sulla cognata: assolto e adesso pensa di chiedere i danni

È stato assolto perché “il fatto non sussiste” il 41enne marocchino, residente a Rimini, a processo per stalking, lesioni personali e revenge porn nei confronti della cognata. Così ha deciso la giudice Elisa Giallombardo che, con questa sentenza, ha di fatto messo fine all’incubo dell’uomo, difeso dall’avvocato Gianluca Sardella. Per lui, infatti, l’assoluzione piena è arrivata dopo cinque mesi passati tra carcere e arresti domiciliari, oltre all’applicazione, una volta tornato in libertà, del braccialetto elettronico fino al termine del processo di primo grado.