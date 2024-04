Rimini, in auto con quasi due etti di cocaina: un arresto e il complice riesce a scappare ma perde il telefono

Lotta alla droga a Rimini: si è conclusa ieri pomeriggio a Miramare un’importante operazione della Polizia Locale, che ha portato all’arresto di una persona (classe 81) per spaccio di sostanze stupefacenti e al sequestro di oltre 180 grammi di cocaina.

L’operazione era iniziata già da qualche giorno con vari pedinamenti e indagini, che avevano condotto gli uomini in borghese della polizia giudiziaria sulle tracce di una persona, già nota alle forze dell’ordine, in quanto arrestata nel mese di marzo scorso. L’uomo, inconsapevole di essere sotto controllo, è stato visto salire su un’auto, che gli agenti hanno deciso di seguire, osservando i vari spostamenti che il veicolo faceva nella zona di Miramare. Ad ogni sosta il passeggero scendeva e risaliva dopo poco. Da lì la decisione di intervenire e fermare il veicolo.

Il controllo del mezzo - avvenuto in via Losanna - ha portato all’identificazione di entrambi i sospettati e alla perquisizione del veicolo. Una ricerca che ha confermato i sospetti degli agenti in quanto, nascosti nell’auto, sono stati trovati 182 grammi di cocaina pura, ancora da raffinare. Sostanza stupefacente, rinvenuta in forma di blocco unico, posta sotto sequestro.

Durante il controllo l’uomo, seduto nel lato passeggero, già noto per un precedente arresto, ha reagito agli agenti ed è riuscito a scappare, salendo sul metromare e facendo perdere le proprie tracce. Il conducente del veicolo (43 anni) è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Attualmente è in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini nel processo per direttissima.

Ulteriori indagini sono in corso per la ricerca della persona già nota, che si è allontanata durante il controllo. Nella fuga l’uomo ha perso alcuni oggetti personali, che sono stati sequestrati, fra cui anche il proprio cellulare.