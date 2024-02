Rimini. In arrivo 15 nuove telecamere che leggono le targhe. Ecco dove saranno posizionate

RIMINI. Il Comune di Rimini estende ulteriormente la videosorveglianza a mare della Statale 16, da Torre Pedrera a Miramare. Questa mattina arriva infatti il via libera a maggioranza in commissione, con l’opposizione astenuta, a un investimento da 300.000 euro, di cui 250.000 euro attraverso il progetto europeo Transit e 50.000 dalle casse comunali, per 15 telecamere ocr che permettono la lettura delle targhe degli autoveicoli e la verifica della loro regolarità. L’obiettivo, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, è garantire «maggiore sicurezza» e dotare il territorio di «innovazioni tecnologiche che vanno a completare le infrastrutture a corredo delle nuove rotatorie» realizzate sull’asse viario della statale. Senza dimenticare alcuni dati, aggiunge: dai controlli è emerso come il 30% dei bus turistici non pagasse l’assicurazione, mentre nel post Covid «la prima economia è quella legata alla logistica di breve tracciato». Le immagini potranno essere inoltre utilizzate dalle Forze dell’ordine per gli incidenti stradali e per indagini interprovinciali. Più nel dettaglio un impianto verrà installato tra le vie Tolemaide e Orsoleto; tre nell’area di via Verenin Grazia; uno all’incrocio tra le statali 16 e 9; tre alla rotonda Valentini ai Padulli; una tra la via della Fiera e l’Adriatica; una alla rotonda Coriano-Montescudo; una in via Varisco; una via Marvelli e due in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Si tratta, conclude Morolli, di «interventi attesi da anni a completamento delle infrastrutture realizzate per assicurare maggiore sicurezza e controllo».